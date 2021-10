Quelli che il lunedì: tutto quello che c’è da sapere su Mia Ceran (Di lunedì 11 ottobre 2021) Mia Ceran è la giornalista che insieme a Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu conduce la nuova trasmissione di RaiDue Quelli che il lunedì. Nuova si fa per dire, perché il programma è una continuazione di Quelli che il calcio che ha cambiato nome, giorno di programmazione e impronta. Si tratta infatti di un late show, che tra sketch e battute, offre uno sguardo sui principali avvenimenti di attualità, dalla politica al costume. Vi raccomandiamo... "Quelli che il lunedì": tutto pronto per il nuovo programma di RaiDue La presentatrice, in onda con la seconda puntata lunedì 11 ottobre 2021, è tornata sui teleschermi dopo soli due mesi dal parto del suo primo figlio e lo ha fatto lanciando anche ... Leggi su diredonna (Di lunedì 11 ottobre 2021) Miaè la giornalista che insieme a Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu conduce la nuova trasmissione di RaiDueche il. Nuova si fa per dire, perché il programma è una continuazione diche il calcio che ha cambiato nome, giorno di programmazione e impronta. Si tratta infatti di un late show, che tra sketch e battute, offre uno sguardo sui principali avvenimenti di attualità, dalla politica al costume. Vi raccomandiamo... "che il":pronto per il nuovo programma di RaiDue La presentatrice, in onda con la seconda puntata11 ottobre 2021, è tornata sui teleschermi dopo soli due mesi dal parto del suo primo figlio e lo ha fatto lanciando anche ...

