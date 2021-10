Quel peccato “imbarazzante” che non possiamo omettere in Confessione (Di lunedì 11 ottobre 2021) Una situazione un po’ particolare che alcuni si domandano, se in Confessione bisogna “dire”. Davanti all’imbarazzo, ci si dimentica che, comunque si tratta di un peccato che non si può omettere. Quando ci si confessa, bisognerebbe dire proprio tutto. Ma non sempre è così. Un ragazzo chiede ad un sacerdote come comportarsi in merito. La L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 11 ottobre 2021) Una situazione un po’ particolare che alcuni si domandano, se inbisogna “dire”. Davanti all’imbarazzo, ci si dimentica che, comunque si tratta di unche non si può. Quando ci si confessa, bisognerebbe dire proprio tutto. Ma non sempre è così. Un ragazzo chiede ad un sacerdote come comportarsi in merito. La L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

paologaio71 : @alex_orlowski @CalendaSindaco Calenda si sta prendendo il battutismo di Renzi. Peccato Che i fascisti agiscano sem… - Ximea0532 : Lagune si creano nei miei occhi Cadono come pioggia a mezzanotte Forti e senza rimedio Di nuovo per calmare quel d… - mulberrylstreet : @missingmyboyss esatto, era diventata insostenibile la loro relazione e poi in quel periodo marissa era completamen… - renderman81 : @Fra_Illy Belli, peccato sia roba vecchia che si trovava gratis sul loro profilo. Adam era anche uno showcase per… - maraff2 : #SpagnaFrancia la #Spagna sempre con quel gioco sterile e indisponente del possesso palla. In svantaggio ha avuto… -