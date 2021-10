«Quattro matrimoni» è in gran forma (e il merito è di Costantino Della Gherardesca) (Di lunedì 11 ottobre 2021) Non fatevi ingannare dall’abito bianco e dal sorriso gengivale: dietro a ogni sposa si nasconde una guerriera pronta a qualsiasi sacrificio pur di dimostrare che il suo matrimonio è migliore di qualsiasi altro. La prima puntata della nuova edizione di Quattro matrimoni, l’iconico format prodotto da Banijay Italia per Sky, ce lo ha dimostrato con un registro leggero e accattivante e, soprattutto, con un giudice super partes assente nelle passate edizioni: parliamo di Costantino Della Gherardesca che, prima di prendere il timone della prossima edizione di Pechino Express, suggella il suo rapporto con Sky partendo proprio da Quattro Matrimoni, ossia da quella sfida che vede quattro spose giudicare le cerimonie, i vestiti e gli addobbi delle altre con lo scopo di vincere un soggiorno in un resort di lusso. https://twitter.com/SkyItalia/status/1446868058140643328 Leggi su vanityfair (Di lunedì 11 ottobre 2021) Non fatevi ingannare dall’abito bianco e dal sorriso gengivale: dietro a ogni sposa si nasconde una guerriera pronta a qualsiasi sacrificio pur di dimostrare che il suo matrimonio è migliore di qualsiasi altro. La prima puntata della nuova edizione di Quattro matrimoni, l’iconico format prodotto da Banijay Italia per Sky, ce lo ha dimostrato con un registro leggero e accattivante e, soprattutto, con un giudice super partes assente nelle passate edizioni: parliamo di Costantino Della Gherardesca che, prima di prendere il timone della prossima edizione di Pechino Express, suggella il suo rapporto con Sky partendo proprio da Quattro Matrimoni, ossia da quella sfida che vede quattro spose giudicare le cerimonie, i vestiti e gli addobbi delle altre con lo scopo di vincere un soggiorno in un resort di lusso. https://twitter.com/SkyItalia/status/1446868058140643328

