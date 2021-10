“Quando ho scoperto mio figlio…”. Luciana Littizzetto, mamma ‘disperata’: “Cosa faceva Jordan” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si chiama “Io mi fido di te, storia dei miei figli nati dal cuore” ed è il libro scritto da Luciana Littizzetto. La scrittrice ne ha parlato durante la puntata di Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio. È la prima volta che si espone così tanto sul suo privato, parlando di Jordan e Vanessa, i figli in affido. “In questo tempo strampalato, tutta la questione dell’affido è passata un po’ in secondo piano – spiega Luciana Littizzetto. C’era il problema del Covid, le difficoltà economiche. Credo vada salvaguardato, perché è un gesto di generosità assoluta. Ci sarebbero tante persone disposte a intraprendere questa esperienza. È diverso dall’adozione perché non so Cosa succederà, non so se tornerai alla tua famiglia d’origine o rimarrai con me, però intanto io ci sono, questa porta è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si chiama “Io mi fido di te, storia dei miei figli nati dal cuore” ed è il libro scritto da. La scrittrice ne ha parlato durante la puntata di Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio. È la prima volta che si espone così tanto sul suo privato, parlando die Vanessa, i figli in affido. “In questo tempo strampalato, tutta la questione dell’affido è passata un po’ in secondo piano – spiega. C’era il problema del Covid, le difficoltà economiche. Credo vada salvaguardato, perché è un gesto di generosità assoluta. Ci sarebbero tante persone disposte a intraprendere questa esperienza. È diverso dall’adozione perché non sosuccederà, non so se tornerai alla tua famiglia d’origine o rimarrai con me, però intanto io ci sono, questa porta è ...

Advertising

fanpage : #LobbyNera, il Barone Nero quando ha scoperto la nostra vera identità, ci ha minacciati con frasi come 'Vi ho pedin… - ThePrincesse84 : @quelladeltea Siamo in poche ma dobbiamo tenere duro ?? È sempre stato un uomo gentile, premuroso e mai invadente co… - adumbbass : appena scoperto che esiste il test delle allergie cioè non te le dicono quando nasci - LaRobiErre : Quando scopri un poeta che non conoscevi, per te è nuovo e, anche se ha già finito di attraversare il mondo, sono… - AnitaSolenita : Mi chiedevo, ma gli altri concorrenti quando hanno scoperto il nostro #, che avranno pensato? Perché potevano immag… -