Qualificazioni Mondiali: Olanda show, Schick e Werner scatenati (Di lunedì 11 ottobre 2021) ROTTERDAM - show dell'Olanda nelle gare di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar. La nazionale di Van Gaal supera la Gibilterra per 6 - 0, in gol anche l'interista Dumfries . Nel girone G però ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 11 ottobre 2021) ROTTERDAM -dell'nelle gare di qualificazione aidel 2022 in Qatar. La nazionale di Van Gaal supera la Gibilterra per 6 - 0, in gol anche l'interista Dumfries . Nel girone G però ...

