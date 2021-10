Qualificazioni Mondiali, Italia-Svizzera potrebbe non disputarsi all’Olimpico: il motivo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Italia-Svizzera, gara di qualificazione ai Mondiali 2022, potrebbe non disputarsi all’Olimpico di Roma. La partita, in programma il 12 novembre, potrebbe essere spostata a causa delle precarie condizioni del terreno di gioco. C’è allarme, infatti, in Figc dopo la notizia che l’impianto romano ospiterà sabato 6 novembre la partita di rugby Italia-Nuova Zelanda. Considerato anche che il giorno successivo andrà in scena Lazio-Salernitana. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 ottobre 2021), gara di qualificazione ai2022,nondi Roma. La partita, in programma il 12 novembre,essere spostata a causa delle precarie condizioni del terreno di gioco. C’è allarme, infatti, in Figc dopo la notizia che l’impianto romano ospiterà sabato 6 novembre la partita di rugby-Nuova Zelanda. Considerato anche che il giorno successivo andrà in scena Lazio-Salernitana. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

