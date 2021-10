Qualificazioni Mondiali 2022, l’Argentina travolge l’Uruguay: in gol Lautaro (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tutto facile per l’Argentina di Scaloni che vince e stavolta lo fa nello scontro diretto contro l’Uruguay nel maxi girone di Qualificazioni CONMEBOL ai Mondiali del Qatar del 2022. Dopo il pareggio a reti inviolate sul campo del Paraguay, l’Albiceleste riparte nel migliore dei modi e conquista tre punti che permettono a Messi e compagni di tenere il passo del Brasile, pur restando distanziati di sei lunghezze. Il secondo posto però è blindato, grazie ai sei punti di vantaggio (con una partita da giocare) rispetto ad Ecuador e proprio ad Uruguay che va sotto dopo 38? e non si riprende più. La prima rete è di Leo Messi, anche se il gol porta la firma di Muslera che legge male un cross morbido del campione e permette alla sfera di entrare in rete, senza l’intenzione originaria del tiro. Stesse scene al ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tutto facile perdi Scaloni che vince e stavolta lo fa nello scontro diretto contronel maxi girone diCONMEBOL aidel Qatar del. Dopo il pareggio a reti inviolate sul campo del Paraguay, l’Albiceleste riparte nel migliore dei modi e conquista tre punti che permettono a Messi e compagni di tenere il passo del Brasile, pur restando distanziati di sei lunghezze. Il secondo posto però è blindato, grazie ai sei punti di vantaggio (con una partita da giocare) rispetto ad Ecuador e proprio ad Uruguay che va sotto dopo 38? e non si riprende più. La prima rete è di Leo Messi, anche se il gol porta la firma di Muslera che legge male un cross morbido del campione e permette alla sfera di entrare in rete, senza l’intenzione originaria del tiro. Stesse scene al ...

