Qualificazioni ai Mondiali, tris del Messico a Honduras, Lozano a segno (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Messico travolge 3-0 l’Honduras nel girone di qualificazione del centro e nord America per il Mondiale 2022 in Qatar. Cordova sblocca il risultato al 18? del primo tempo, nella ripresa vanno a segno anche Funes e l’attaccante del Napoli Lozano. Il Messico sale a 11 punti, prendendosi la vetta del girone, anche per gli Usa cadono a sorpresa contro Panama (1-0). Decisivo il gol di Godoy al 9? della ripresa. Nelle altre partite disputate la Costa Rica supera El Salvador 2-1, mentre Giamaica e Canada si spartiscono la posta in palio (0-0). Leggi su footdata (Di lunedì 11 ottobre 2021) Iltravolge 3-0 l’nel girone di qualificazione del centro e nord America per il Mondiale 2022 in Qatar. Cordova sblocca il risultato al 18? del primo tempo, nella ripresa vanno aanche Funes e l’attaccante del Napoli. Ilsale a 11 punti, prendendosi la vetta del girone, anche per gli Usa cadono a sorpresa contro Panama (1-0). Decisivo il gol di Godoy al 9? della ripresa. Nelle altre partite disputate la Costa Rica supera El Salvador 2-1, mentre Giamaica e Canada si spartiscono la posta in palio (0-0).

Advertising

juventusfc : Saranno giornate intense per i bianconeri in Nazionale, fra qualificazioni ai Mondiali e gli impegni per le… - robertopontillo : RT @QuiMediaset_it: Qualificazioni ai #Mondiali #Qatar2022 Oggi alle 20.45 in esclusiva sul #Canale20 #CroaziaSlovacchia - blab_live : #WCQ Qualificazioni #Mondiali #Qatar2022 in #Europa: quote, #pronostici e variazioni di quota - MomentiCalcio : #Qualificazionieuropee e africane ai mondiali : il programma delle gare di lunedì 11 ottobre - SportPesa_IT : Cipro-Malta Bielorussia-Repubblica Ceca Qualificazioni mondiali. Le partite di oggi: Estonia-Galles Lettonia-Tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualificazioni Mondiali Qatar Mondiali 2022: Lozano in gol nel 3 - 0 del Messico all'Honduras, Usa ko Il Messico resta sempre al comando delle qualificazioni del Nord e Centro America ai Mondiali di Qatar 2022. In un match valido per la quinta giornata della terza fase, la selezione del ct Martino ha superato allo Estadio Azteca di Mexico ...

Fiorentina, niente paura per Milenkovic: cosa filtra dopo l'assenza in Lussemburgo - Serbia Commenta per primo La vittoria della Serbia in Lussemburgo sabato, nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, ha lasciato alla Fiorentina buoni segnali da Vlahovic, a segno per lo 0 - 1 finale, e Nastasic, che ha contribuito a tenere la porta inviolata. Meno buone, invece, ...

Qualificazioni Mondiali: Osimhen segna e fa volare la Nigeria Corriere dello Sport Qualificazioni europee e africane ai mondiali: il programma delle gare di lunedì 11 ottobre Per le qualificazioni ai mondiali in Qatar del 2022 in calendario oggi ci sono sia partite UEFA che CAF, ossia i match dei gironi delle squadre africane In programma, per le sfide del continente europ ...

FOTO SHOW - Lady Lozano sorride dopo la vittoria del Messico NAPOLI - Lady Lozano sorride nelle foto da lei pubblicate su Instagram dopo la vittori adel Messico contro l'Honduras per 3-0 nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022. Ecco le ...

Il Messico resta sempre al comando delledel Nord e Centro America aidi Qatar 2022. In un match valido per la quinta giornata della terza fase, la selezione del ct Martino ha superato allo Estadio Azteca di Mexico ...Commenta per primo La vittoria della Serbia in Lussemburgo sabato, nelleai prossimi, ha lasciato alla Fiorentina buoni segnali da Vlahovic, a segno per lo 0 - 1 finale, e Nastasic, che ha contribuito a tenere la porta inviolata. Meno buone, invece, ...Per le qualificazioni ai mondiali in Qatar del 2022 in calendario oggi ci sono sia partite UEFA che CAF, ossia i match dei gironi delle squadre africane In programma, per le sfide del continente europ ...NAPOLI - Lady Lozano sorride nelle foto da lei pubblicate su Instagram dopo la vittori adel Messico contro l'Honduras per 3-0 nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022. Ecco le ...