Qual. Mondiali Sudamerica: prima frenata per il Brasile. Tris dell'Argentina, risorge il Cile (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nella notte si è giocato l'11° turno delle Qualificazioni ai Mondiali in Sudamerica. Il Brasile, dopo 9 vittorie su 9 gare (deve ancora recuperare la famosa gara con l'Argentina rinviata lo scorso settembre), impatta 0-0 in Colombia. Qualificazione per i verdeoro, comunque, ampiamente archiviata da tempo. L'Argentina risale in classifica dopo il 3-0 all'Uruguay, portandosi a -6 dal Brasile, a 22 punti. Si accende la bagarre per le altre posizioni, visto che le prime hanno perso tutte con le squadre in bassa classifica. L'Ecuador terzo, è andato ko in casa del Venezuela fanalino di coda, la Bolovia penultima ha battuto il Perù. risorge il Cile che batte 2-0 il Paraguay, provando nuovamente ad inserirsi nelle zone di ...

