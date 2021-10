Qual. Mondiali in Africa: Kessie dal dischetto riporta la Costa d’Avorio in testa al girone (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Costa d’Avorio supera di misura il Malawi 2-1 grazie alla rete decisiva su rigore al minuto 66 del milanista Kessie. La squadra ivoriana ha così risposto al successo pomeridiano del Camerun e si è ripresa la prima posizione del gruppo D. Ecco la classifica attuale: Costa d’Avorio 10 Camerun 9 Malawi 3 Mozambico 1 FOTO: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 ottobre 2021) Lasupera di misura il Malawi 2-1 grazie alla rete decisiva su rigore al minuto 66 del milanista. La squadra ivoriana ha così risposto al successo pomeridiano del Camerun e si è ripresa la prima posizione del gruppo D. Ecco la classifica attuale:10 Camerun 9 Malawi 3 Mozambico 1 FOTO: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

