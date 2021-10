Qual. Mondiali: Germania prima squadra qualificata a Qatar 2022, Dumfries in gol nel 6-0 dell’Olanda. Tutti i risultati della serata (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Poker della Germania in Macedonia ha regalato ai tedeschi la Qualificazione a Qatar 2022 che diventano la prima nazione a staccare il pass per il Mondiale. L’Olanda travolge 6-0 la Gibilterra con la rete, tra le altre, anche dell’interista Dumfries. La Croazia invece non va oltre il 2-2 nella sfida contro la Slovacchia. Ecco Tutti i risultati della serata: Gruppo E Biellorussia-Repubblica Ceca 0-2 Estonia-Galles 0-1 Gruppo G Lettonia-Turchia 1-2 Olanda-Gibilterra 6-0 Norvegia-Montenegro 2-0 Gruppo H Croazia-Slovacchia 2-2 Slovenia-Russia 1-2 Gruppo J Islanda-Liechtenstein 4-0 Macedonia de Nord-Germania 0-3 Romania-Armenia 1-0 FOTO: Twitter Germania L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Pokerin Macedonia ha regalato ai tedeschi laificazione ache diventano lanazione a staccare il pass per il Mondiale. L’Olanda travolge 6-0 la Gibilterra con la rete, tra le altre, anche dell’interista. La Croazia invece non va oltre il 2-2 nella sfida contro la Slovacchia. Ecco: Gruppo E Biellorussia-Repubblica Ceca 0-2 Estonia-Galles 0-1 Gruppo G Lettonia-Turchia 1-2 Olanda-Gibilterra 6-0 Norvegia-Montenegro 2-0 Gruppo H Croazia-Slovacchia 2-2 Slovenia-Russia 1-2 Gruppo J Islanda-Liechtenstein 4-0 Macedonia de Nord-0-3 Romania-Armenia 1-0 FOTO: TwitterL'articolo ...

