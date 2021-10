Qatar 2022 | la Germania è la prima Nazionale qualificata

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Laha staccato il pass per la qualificazione a. I tedeschi sono laa farlo ufficialmente Con un sonoro 4-0, ladi Flick si sbarazza della Macedonia del Nord e stacca ufficialmente il pass per il prossimo Mondiale di. I tedeschi comandano il gruppo J a quota 21 punti, con otto lunghezze di vantaggio sulla Romania. I gol sono arrivati tutti nella ripresa, e portano la firma dei due assi del Chelsea Havertz e Werner (doppietta per lui) e del giovane Musiala. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Qatar2022, la #Germania è la prima Nazionale qualificata ? - giornaleradiofm : Approfondimenti: Germania prima qualificata per Mondiali in Qatar: (ANSA) - ROMA, 11 OTT - Battendo 4-0 la Macedoni… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: QATAR 2022 - I risultati delle partite: la Germania è la prima qualificata al Mondiale - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: QATAR 2022 - I risultati delle partite: la Germania è la prima qualificata al Mondiale - SkySport : Qatar 2022, i risultati: Germania già ai Mondiali, vincono Olanda e Galles #SkySport #Qatar2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Qatar 2022

ROTTERDAM - Tutto facile per l'Olanda che piega per 6 - 0 la Gibilterra nelle gare di qualificazione ai Mondiali delin. In gol anche l'interista Dumfries . Non molla però la Norvegia che, senza Haaland, batte il Montenegro e resta solo a due punti di distanza. Nelle altre gare spicca la vittoria del ...Battendo 4 - 0 la Macedonia del Nord a Skopje, la Germania si è matematicamente qualificata per la fase finale del Mondialein. E' la prima nazionale ha raggiungere tale traguardo dopo quella del Paese ospitante. Nel gruppo J, la squadra guidata da Hans Flick ha 21 punti dopo otto partite e la Romani, con due ...Eljif Elmas, centrocampista della Macedonia del Nord e del Napoli, è stato protagonista nel match tra la sua nazionale e la Germania, conclusasi con la vittoria dei tedeschi per 4-0. Grazie a questa p ...Qatar 2022, l'8° turno di qualificazione ai Mondiali ha visto dilagare Germania, Olanda e Islanda, mentre la Croazia è stata fermata in casa dalla Slovacchia ...