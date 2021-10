Qatar 2022: Germania è la prima nazionale qualificata (Di lunedì 11 ottobre 2021) AGI - La Germania è la prima nazionale, oltre a quella del Paese ospitante, a staccare il biglietto per la fase finale del Mondiale di calcio 2022 in Qatar. La qualificazione è stata ottenuta battendo 4-0 la Macedonia del Nord a Skopje. Nella classifica del gruppo J, quando mancano due partite alla fine del girone, la selezione guidata da Hans Flick ha 21 punti, otto in più della Romania, seconda in graduatoria. Leggi su agi (Di lunedì 11 ottobre 2021) AGI - Laè la, oltre a quella del Paese ospitante, a staccare il biglietto per la fase finale del Mondiale di calcioin. La qualificazione è stata ottenuta battendo 4-0 la Macedonia del Nord a Skopje. Nella classifica del gruppo J, quando mancano due partite alla fine del girone, la selezione guidata da Hans Flick ha 21 punti, otto in più della Romania, seconda in graduatoria.

