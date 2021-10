“Punite i poliziotti che hanno picchiato i manifestanti” Alessandra Schilirò sospesa dalla Polizia

Advertising

tax_tweet : Sospesa Alessandra Schilirò, la vicequestore anti-Green pass che lo scorso mese partecipò dal palco ad una delle ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Punite poliziotti

StrettoWeb

... alla fine 'e carabinieri riconosciuti responsabili di pestaggi e tortura hanno avuto ... sproporzionate se si pensa che in Francia le stesse dimostrazioni sonocon pene che non ...Lo striscione fa riferimento ai 52penitenziari destinatari di misure cautelari emesse ...fa un servizio pubblico e non può rischiare a causa di azioni che se accertate andrannocon ...“Come cittadina e come sindacalista, chiedo l’immediata punizione dei poliziotti che hanno picchiato i manifestanti senza alcuna provocazione”, così ha scritto su Facebook Nunzia Schilirò poliziotta n ...Soltanto poche ore prima, la stessa Schilirà aveva attaccato gli agenti che avevano usato le maniere forti contro i manifestanti no-Green pass sabato, durante il caos e gli scontri che hanno sconvolto ...