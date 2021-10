PSG, Verratti: “Rimarrò qui ma prima dell’addio al calcio andrò al Pescara” (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Sono innamorato di questo club. Sono arrivato bambino da un paesino italiano e qui ho trovato tutto", le parole del centrocampista del club parigino Leggi su itasportpress (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Sono innamorato di questo club. Sono arrivato bambino da un paesino italiano e qui ho trovato tutto", le parole del centrocampista del club parigino

