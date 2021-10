Psg | Sergio Ramos pronto al debutto | venerdì contro l’Angers l’esordio

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 ottobre 2021)dicon il Psg sta per arrivare. L’ex capitano del Real Madrid non ha ancora debuttato col Paris Saint Germain, per causa di un infortunio al polpaccio che lo ha tenuto lontano dal campo sin dal suo arrivo in Francia. Ma i problemi fisici sembrano finalmente alle spalle e, com anticipa “Le Parisien“, sarà con tutta probabilità convocato per la gara di Ligue 1 di. Come lui anche Bernat: il terzino è fuori da un anno per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Tornando a, non solodovrebbe essere convocato, ma potrebbe anche partire da titolare vista l’indisponibilità di Marquinhos, che rientrerà tardi dagli impegni con la nazionale brasiliana. SportFace.