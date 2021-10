Provenzano, la solidarietà del centrodestra a FdI. Salvini: «Il vicesegretario Pd eviti di dire idiozie» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Non solo FdI. Tutto il centrodestra si schiera contro le parole del vicesegretario Pd, Giuseppe Provenzano, secondo il quale Giorgia Meloni si porrebbe «fuori dall’arco democratico e repubblicano». «Il vice-segretario del Pd taccia ed eviti di dire idiozie, non è certo lui che può dare patenti di “democrazia” a nessuno. Fascismo e comunismo per fortuna sono stati sconfitti dalla Storia, e non ritorneranno», ha avvertito Matteo Salvini. Salvini a Provenzano: «eviti di dire idiozie» Provenzano, ha proseguito Salvini, «chieda piuttosto al suo ministro, l’inadeguata Lamorgese, come è stato possibile che poche decine di violenti, che non potevano nemmeno ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Non solo FdI. Tutto ilsi schiera contro le parole delPd, Giuseppe, secondo il quale Giorgia Meloni si porrebbe «fuori dall’arco democratico e repubblicano». «Il vice-segretario del Pd taccia eddi, non è certo lui che può dare patenti di “democrazia” a nessuno. Fascismo e comunismo per fortuna sono stati sconfitti dalla Storia, e non ritorneranno», ha avvertito Matteo: «di, ha proseguito, «chieda piuttosto al suo ministro, l’inadeguata Lamorgese, come è stato possibile che poche decine di violenti, che non potevano nemmeno ...

Advertising

SecolodItalia1 : Provenzano, la solidarietà del centrodestra a FdI. Salvini: «Il vicesegretario Pd eviti di dire idiozie»… - Misurelli77 : Massima solidarietà al vicesegretario Provenzano per gli attacchi scomposti e propagandistici della destra più bece… - OSVLDOPIERO : repubblicano. Non è una minaccia, ma un dato di fatto, persino banale in un Paese democratico. Perché la democrazi… - Lopinionista : Scontri al corteo No pass, Provenzano esprime solidarietà alla Cgil - zazoomblog : Scontri al corteo No pass Provenzano esprime solidarietà alla Cgil - #Scontri #corteo #Provenzano #esprime -