(Di lunedì 11 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ieri Giorgiaaveva una grande occasione: tagliare tutti i ponti con il mondo contiguo al neofascismo, anche in casa sua, Fdi. Ma non l'ha fatto. Il luogo scelto (il palco neofranchista di Vox) e le parole utilizzate sulla matrice perpetuano un'ambiguità che la pone inevitabilmentee repubblicano”. Lo scrive su Facebook il vicesegretario del Pd Giuseppe.“Il vicesegretario del partito “” vorrebbe sciogliere il primo partito italiano (oltre che l'unica opposizione al governo) – replica sempre su Facebook il leader di Fratelli d'Italia Giorgia-. Un partito a cui fanno riferimento milioni di cittadini italiani che confidano e credono nelle nostre idee e proposte. Spero che ...

Advertising

HuffPostItalia : Provenzano: 'FdI fuori da arco repubblicano'. Meloni: 'Vogliono farci fuori' - Adnkronos : #Meloni: “Provenzano vuole sciogliere #FratellidItalia”. - blogsicilia : #notizie #sicilia Provenzano “Fdi fuori dall’arco democratico”, Meloni “Frasi gravissime” - - mummy53690440 : Daniela Santanché a valanga: 'Questa la nuova linea del Pd?'. Compagni peggio dei dittatori: svelata la porcata con… - Ivana25932406 : RT @AlfioKrancic: Il pidino Provenzano (nomen omen), ha dichiarato che FdI nn ha preso le distanze nette dal fascismo. Quindi sostanzialmen… -

Ultime Notizie dalla rete : Provenzano Fdi

vs Meloni:fuori dall'arco democratico/ La replica "Letta che dice?" I manifestanti non sono tutti violenti, ha rimarcato Guido Crosetto , puntando il dito contro chi utilizza ogni ...E Giuseppechiarisce: 'Una batteria di attacchi nei miei confronti da. Chiariamo. Nessuno si sogna di dire cheè fuori dall'arco parlamentare o che vada sciolta. Ma con l'ambiguità ...ROMA (ITALPRESS) - "Ieri Giorgia Meloni aveva una grande occasione: tagliare tutti i ponti con il mondo contiguo al neofascismo, anche in casa sua, Fdi. Ma ...Le dichiarazioni del vicesegretario Pd provocano gli attacchi della leader di Fratelli d'Italia. "Non ho mai chiesto lo scioglimento del partito. Ma con l'ambiguità nel condannare la matrice fascista ...