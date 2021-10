Problemi nella prenotazione di prelievi via app: botta e risposta Federconsumatori – ospedale (Di lunedì 11 ottobre 2021) Bergamo. botta e risposta tra Federconsumatori Bergamo e l’ospedale Papa Giovanni XXIII riguardo la prenotazione di prelievi e la consegna di campioni tramite l’applicazione SolariQ. “Come ormai risaputo non si può prenotare presentandosi di persona agli sportelli del CUP e nemmeno telefonando ma è necessario utilizzare ‘SolariQ’ – sottolinea Federconsumatori Bergamo – Portiamo l’esempio di chi giovedì e venerdì (7 e 8 ottobre) avesse avuto bisogno di prenotare: Attivato SolariQ e seguite le indicazioni per prenotare alla voce ‘Prenota il tuo servizio – scegli il giorno che preferisci, in seguito ti verrà chiesto di scegliere uno degli orari indicati’…segue la schermata: ‘Scegli un giorno dalla lista: lunedì 25 ottobre’. La scelta è tra il 25 ottobre e il 25 ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 11 ottobre 2021) Bergamo.traBergamo e l’Papa Giovanni XXIII riguardo ladie la consegna di campioni tramite l’applicazione SolariQ. “Come ormai risaputo non si può prenotare presentandosi di persona agli sportelli del CUP e nemmeno telefonando ma è necessario utilizzare ‘SolariQ’ – sottolineaBergamo – Portiamo l’esempio di chi giovedì e venerdì (7 e 8 ottobre) avesse avuto bisogno di prenotare: Attivato SolariQ e seguite le indicazioni per prenotare alla voce ‘Prenota il tuo servizio – scegli il giorno che preferisci, in seguito ti verrà chiesto di scegliere uno degli orari indicati’…segue la schermata: ‘Scegli un giorno dalla lista: lunedì 25 ottobre’. La scelta è tra il 25 ottobre e il 25 ...

Ultime Notizie dalla rete : Problemi nella Paratici: "Haaland fu vicino alla Juve. Vlahovic al Tottenham? No, abbiamo Kane" ... ha capito ed è rimasto senza problemi'. 'Haaland - Juve? Il giocatore ha scelto un altro percorso. ... Giocare nel Dortmund a vent'anni è più semplice che nella Juventus che in quel momento aveva Dybala ...

Cuadrado in scadenza, le clausole per il rinnovo e il piano Juve per il futuro Dal punto di vista economico non dovrebbero esserci particolari problemi, con i cinque milioni che ... Se, insomma, Juan continuerà ad andare veloce come ha sempre fatto nella sua carriera. Segui la ...

Problemi nella prenotazione di prelievi via app: botta e risposta Federconsumatori – ospedale

Palestre negate, scoppia il caos
SASSARI. Un braccio di ferro durissimo è in corso da giorni tra Comune e dirigenti sull'utilizzo pomeridiano delle palestre scolastiche, e sta mettendo a rischio l'attività di centinaia di atleti.

San Rocco non è sfruttato Caos parcheggi nella zona universitaria Caos di auto per la mancanza di parcheggi in zona universitaria. A lamentarsi sono i residenti, delle strade comprese tra via Montebello e via Mortara. Mentre in pieno centro storico in passato si son ...

SASSARI. Un braccio di ferro durissimo è in corso da giorni tra Comune e dirigenti sull'utilizzo pomeridiano delle palestre scolastiche, e sta mettendo a rischio l'attività di centinaia di atleti. Su ...

Caos di auto per la mancanza di parcheggi in zona universitaria. A lamentarsi sono i residenti, delle strade comprese tra via Montebello e via Mortara. Mentre in pieno centro storico in passato si son ...