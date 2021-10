Probabili formazioni Italia-Svezia Under 21: Qualificazioni Europei U21 2023 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le Probabili formazioni di Italia-Svezia Under 21, match e scontro diretto per il primo posto del girone della fase di Qualificazioni agli Europei di categoria. Gli uomini di Nicolato cercano i tre punti contro gli scandinavi: si gioca alle 17:30 di martedì 12 ottobre al Brianteo di Monza. Spazio al 4-3-3 del Ct degli azzurrini con Lucca che cerca posto in attacco dopo un grande inizio di stagione ma Piccoli è favorito. Anche Cancellieri dovrebbe partire dal 1? con Vignato nel tridente. Intoccabile il centrocampo Rovella, Ricci, Tonali, con Esposito pronto a subentrare. Le Probabili formazioni Italia Under 21 (4-3-3): Turati; Bellanova, Lovato, Okoli, Udogie; Rovella, Ricci, Tonali; Vignato, ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ledi21, match e scontro diretto per il primo posto del girone della fase diaglidi categoria. Gli uomini di Nicolato cercano i tre punti contro gli scandinavi: si gioca alle 17:30 di martedì 12 ottobre al Brianteo di Monza. Spazio al 4-3-3 del Ct degli azzurrini con Lucca che cerca posto in attacco dopo un grande inizio di stagione ma Piccoli è favorito. Anche Cancellieri dovrebbe partire dal 1? con Vignato nel tridente. Intoccabile il centrocampo Rovella, Ricci, Tonali, con Esposito pronto a subentrare. Le21 (4-3-3): Turati; Bellanova, Lovato, Okoli, Udogie; Rovella, Ricci, Tonali; Vignato, ...

