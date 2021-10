Previsioni e scivoloni - Il Grillo parlante | vent' anni di Beppe-pensiero sulle automobili - SCHEDE

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 11 ottobre 2021) La sparata sul divieto di far pubblicità all'endotermico è soltanto l'ultima delle crociate di, fondatore e ora garante del Movimento 5 Stelle,vetture a uso personale, l'industria e i carburanti fossili. Non che abbia (avuto) torto su tutto. Ha previsto, per esempio, l'exploit delle formule di noleggio e abbonamento e indica da sempre l'idrogeno come una delle possibili soluzioni. Non senza qualche scivolone, però. Ripercorriamo i numerosi precedenti nelleche potete consultare qui sopra.