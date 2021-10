Precari scuola, Anief: non assunti, malpagati e discriminati (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – I numeri sono eloquenti: l’esercito del Precariato non si ferma, con oltre 160 mila supplenze annuali anche quest’anno, nonostante nell’ultimo lustro il legislatore abbia approntato ben sei procedure diverse per l’immissione in ruolo degli insegnanti. Una pluri-risposta alla procedura di infrazione pendente in Europa sull’abuso dei contratti a termine nella scuola derivante delle denunce del sindacato Anief accolte di recente anche dal Comitato europeo dei diritti sociali. Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale dell’Associazione nazionale insegnanti e formatori, è arrivato il momento di tornare al doppio canale di reclutamento, con l’utilizzo delle attuali graduatorie delle supplenze a regime per coprire le assunzioni in ruolo su tutti i posti vacanti senza titolare, con la parità di trattamento e una specifica ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – I numeri sono eloquenti: l’esercito delato non si ferma, con oltre 160 mila supplenze annuali anche quest’anno, nonostante nell’ultimo lustro il legislatore abbia approntato ben sei procedure diverse per l’immissione in ruolo degli insegnanti. Una pluri-risposta alla procedura di infrazione pendente in Europa sull’abuso dei contratti a termine nelladerivante delle denunce del sindacatoaccolte di recente anche dal Comitato europeo dei diritti sociali. Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale dell’Associazione nazionale insegnanti e formatori, è arrivato il momento di tornare al doppio canale di reclutamento, con l’utilizzo delle attuali graduatorie delle supplenze a regime per coprire le assunzioni in ruolo su tutti i posti vacanti senza titolare, con la parità di trattamento e una specifica ...

