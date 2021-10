Postepay PuntoLis | lanciato il nuovo servizio Di cosa si tratta

(Di lunedì 11 ottobre 2021)lancia unimportanteper i suoi utenti. Questo consentirà agli utenti di avere accesso più facile a una serie di opportunità. Novità in vista per gli utenti. Proprio per cerca di venire incontro alle esigenze di tutti gli utenti che Poste Italiana propone spesso nuove possibilità e opportunità. In questa circostanza si L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Postepay PuntoLis

Vesuvius.it

Come per esempio l'ultima,, la nuova. Non tutti però, sono esperti di prenotazioni ed assicurarsi un ticket con Poste Italiane, è semplice, ma non solo. Ci sono anche diversi modi ...Poste Italiane ha lanciato una nuova carta prepagata, che si aggiunge a quelle già esistenti. Stiamo parlando della, uno strumento ricco di funzionalità e al passo con i pagamenti a distanza. Scopriamo i dettagli dell'offerta, anticipando sin da ora che la nuova carta prepagata di Poste costa 1 ...Arriva la nuova Postepay. Si tratta di una carta moderna e innovativa targata Poste Italiane. Ecco come funziona e quanto costa.