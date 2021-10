Pontecagnano, il Comune incassa il parere favorevole: si al finanziamento del Ministero (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Valutata favorevolmente l’istanza di ammissione al finanziamento delle iniziative di prevenzione e contrasto della vendita di sostanze stupefacenti presentata dal Comune di Pontecagnano Faiano alla Prefettura di Salerno in ordine alla Sicurezza Pubblica. Un tema, questo, molto caro all’Amministrazione Lanzara, che ha presentato un progetto teso ad intervenire su due fronti: l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza in tre punti topici del territorio – scuola dell’infanzia e primaria “Dante Alighieri”, giardini adiacenti di via Carducci, giardini via Raffello Sanzio – e l’attivazione di iniziative formative e divulgative tese ad aumentare la consapevolezza dei rischi e dei danni alla salute nell’uso di droghe tra i giovani. La proposta prospettata dall’ente, dal titolo Connessioni di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Valutata favorevolmente l’istanza di ammissione aldelle iniziative di prevenzione e contrasto della vendita di sostanze stupefacenti presentata daldiFaiano alla Prefettura di Salerno in ordine alla Sicurezza Pubblica. Un tema, questo, molto caro all’Amministrazione Lanzara, che ha presentato un progetto teso ad intervenire su due fronti: l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza in tre punti topici del territorio – scuola dell’infanzia e primaria “Dante Alighieri”, giardini adiacenti di via Carducci, giardini via Raffello Sanzio – e l’attivazione di iniziative formative e divulgative tese ad aumentare la consapevolezza dei rischi e dei danni alla salute nell’uso di droghe tra i giovani. La proposta prospettata dall’ente, dal titolo Connessioni di ...

