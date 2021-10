Ponte Morandi | la Regione Liguria chiederà di costituirsi parte civile nel processo | il decreto firmato in extremis dal governatore Toti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Lasi costituirànel procedimento penale per il disastro del. Lo ha stabilito il presidente della giunta, Giovanni, con undatato 7 ottobre e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. “Rilevato che il crollo ha costituito evento di estrema gravità sia per le drammatiche conseguenze in termini di perdita di vite umane che per i rilevanti danni che ne sono derivati a carico della comunità e del territorio ligure”, si legge nelle premesse dell’atto, “si ritiene opportuna lacipazione dial giudizio penale in qualità dial fine di conseguire il risarcimento, nei confronti dei ...