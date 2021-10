Poco mossa la Borsa americana

(Di lunedì 11 ottobre 2021) (Tele) – Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il Dow Jones che si ferma a 34.748 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l’S&P-500 (New York), che si posiziona a 4.388 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,23%); sulla parità l’S&P 100 (-0,12%). Gli investitori si preparano intanto a valutare le prime trimestrali: mercoledì tocca a JPMorgan, seguita giovedì da Bank of America, Morgan Stanley e Citigroup, e Goldman Sachs venerdì. Energia (+1,11%) e materiali (+0,69%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori telecomunicazioni (-0,62%) e utilities (-0,56%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, DOW (+1,04%), Chevron (+0,85%), Merck (+0,79%) e Home Depot ...

Sostanzialmente stabile Wall Street , che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il Dow Jones che si ferma a 34.748 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l' S&P - 500 ( ...