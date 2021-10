PlayStation: Jim Ryan vuole titoli da centinaia di milioni di copie (Di lunedì 11 ottobre 2021) Durante il programma GI Live: London, Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertaiment, esprime le sue mire verso un mercato sempre più grande ed espanso per la console PlayStation In un’intervista durante l’evento di GameIndustry tenutosi il 7 ottobre, Jim Ryan, colui a capo di PlayStation, esprime come egli punti non a qualche decina di milioni di copie di titoli venduti sulla console, ma a centinaia, fino ad entrare a far parte dei media di intrattenimento più usufruiti. Prende come esempio i film e la musica, che riescono a raggiungere facilmente delle cifre incredibili in tutto il globo. La popolarità di questo settore viene poi messa a confronto con le vendite dei principali titoli sviluppati per PS4 e PS5, considerati dei ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 11 ottobre 2021) Durante il programma GI Live: London, Jim, CEO di Sony Interactive Entertaiment, esprime le sue mire verso un mercato sempre più grande ed espanso per la consoleIn un’intervista durante l’evento di GameIndustry tenutosi il 7 ottobre, Jim, colui a capo di, esprime come egli punti non a qualche decina dididivenduti sulla console, ma a, fino ad entrare a far parte dei media di intrattenimento più usufruiti. Prende come esempio i film e la musica, che riescono a raggiungere facilmente delle cifre incredibili in tutto il globo. La popolarità di questo settore viene poi messa a confronto con le vendite dei principalisviluppati per PS4 e PS5, considerati dei ...

