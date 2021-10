Pirelli | con Cinturato Winter 2 la lamella cattura neve allungabile

(Di lunedì 11 ottobre 2021) MILANO -lancia il nuovo2, pneumatico invernale per auto di medie dimensioni e CUV che porta al debutto alcune nuove tecnologie sviluppate dall'azienda, come ladel ...

in sinergiaun processo brevettato dae derivato dalla propria esperienza nel motorsport, processo che consente di massimizzare l'omogeneità dei componenti della mescola favorendo così ...Ora la lamella del battistrada si allungal'usura catturando più neve e aumentando così l'aderenzalancia il nuovo Cinturato Winter 2, pneumatico invernale che porta al debutto alcune nuove tecnologie sviluppate dall'azienda, come ...