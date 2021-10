Piero Gemelli in mostra al Pan di Napoli: cento opere del fotografo che cattura l’attimo in arrivo (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Piero Gemelli, La bellezza svelata. Fotografi e storie immaginate” è il titolo della mostra che si è aperta il 9 ottobre al PAN Palazzo delle Arti di Napoli, curata da Maria Savarese con Maria Vittoria Baravelli, “in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione, alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli. Piero Gemelli, un architetto diventato fotografo Per la prima volta Napoli ospita uno dei più affermati fotografi italiani, un artista completo che sfugge a qualsiasi classificazione. Nasce architetto, poi si trasferisce a Milano e intraprende la carriera di fotografo specializzandosi in beauty e still life, passione che lo ha portato a collaborare con “Vogue Italia” e con le edizioni estere di Condé Nast, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 ottobre 2021) “, La bellezza svelata. Fotografi e storie immaginate” è il titolo dellache si è aperta il 9 ottobre al PAN Palazzo delle Arti di, curata da Maria Savarese con Maria Vittoria Baravelli, “in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione, alla Cultura e al Turismo del Comune di, un architetto diventatoPer la prima voltaospita uno dei più affermati fotografi italiani, un artista completo che sfugge a qualsiasi classificazione. Nasce architetto, poi si trasferisce a Milano e intraprende la carriera dispecializzandosi in beauty e still life, passione che lo ha portato a collaborare con “Vogue Italia” e con le edizioni estere di Condé Nast, ...

