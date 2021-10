Petrolio: a Ny ai massimi da 7 anni a 81,15 dollari (Di lunedì 11 ottobre 2021) Quotazioni in rialzo a New York per il Petrolio ai massimi da sette anni, scambiato a 81,15 dollari al barile (+2,27%) . 11 ottobre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Quotazioni in rialzo a New York per ilaida sette, scambiato a 81,15al barile (+2,27%) . 11 ottobre 2021

