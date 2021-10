Perché iPad Mini è l'unico tablet che ha senso comprare oggi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Lanciato un po’ in sordina causa contemporaneità con i nuovi iPhone 13, iPad Mini rappresenta uno dei pochi passi in avanti (concreti) fatti dal mondo dei tablet negli ultimi anni. Se finora le tavolette hanno dovuto rincorrere i laptop sul terreno degli accessori e della potenza, il nuovo iPad compatto di Apple gioca tutto sulla portabilità rispolverando l’antico (e unico) obiettivo dei tablet: fornire agli utenti un compagno di gioco, di lavoro e di intrattenimento nello spazio di un foglio A4. Un qualcosa che permetta di avere un display più grande dello smartphone e che consenta di lasciare il notebook nello zaino, garantendoti un’esperienza senza compromessi. Nella nostra prova di due settimane, iPad Mini di sesta generazione ha spazzato via tutte ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Lanciato un po’ in sordina causa contemporaneità con i nuovi iPhone 13,rappresenta uno dei pochi passi in avanti (concreti) fatti dal mondo deinegli ultimi anni. Se finora le tavolette hanno dovuto rincorrere i laptop sul terreno degli accessori e della potenza, il nuovocompatto di Apple gioca tutto sulla portabilità rispolverando l’antico (e) obiettivo dei: fornire agli utenti un compagno di gioco, di lavoro e di intrattenimento nello spazio di un foglio A4. Un qualcosa che permetta di avere un display più grande dello smartphone e che consenta di lasciare il notebook nello zaino, garantendoti un’esperienza senza compromessi. Nella nostra prova di due settimane,di sesta generazione ha spazzato via tutte ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché iPad Google cambia passo per le app iOS: addio Material Design È una critica che è stata mossa a Google a più riprese, in passato, soprattutto perché le app per iPhone e iPad sono troppo uguali a quelle per Android, e quindi non rispettano alcune convenzioni e ...

Apple testa un iPhone con singolo foro per la fotocamera ... come già fatto per la prima volta in iPad Air e poi anche su iPad mini di ultima generazione. Per ... Occorre attendere per nuove conferme o smentite, anche perché Apple testa sempre diverse varianti di ...

