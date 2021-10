Perché ha senso fare i vaccini contro Covid-19 e antinfluenzali insieme (Di lunedì 11 ottobre 2021) (foto: Unsplash)fare l’antinfluenzale insieme al vaccino contro Covid-19 non sembra creare problemi: gli effetti avversi rimangono nella maggior parte dei casi lievi o moderati e non si registrano anomalie nello sviluppo della risposta immunitaria. Sono solo i primi dati, ma la formula “due vaccini in una seduta”, nelle modalità specificate dalle autorità sanitarie, non solo fa risparmiare tempo ai servizi sanitari ma è anche risultata essere la preferita dagli utenti (97%). I Paesi che, come l’Italia, hanno approvato la possibilità di somministrare la dose addizionale di vaccino anti-Covid in concomitanza con la vaccinazione antinfluenzale non lo hanno fatto a caso, ma sulla base di dati che, benché preliminari, sembrano del tutto confortanti. Per esempio, uno studio britannico, ... Leggi su wired (Di lunedì 11 ottobre 2021) (foto: Unsplash)l’antinfluenzaleal vaccino-19 non sembra creare problemi: gli effetti avversi rimangono nella maggior parte dei casi lievi o moderati e non si registrano anomalie nello sviluppo della risposta immunitaria. Sono solo i primi dati, ma la formula “duein una seduta”, nelle modalità specificate dalle autorità sanitarie, non solo fa risparmiare tempo ai servizi sanitari ma è anche risultata essere la preferita dagli utenti (97%). I Paesi che, come l’Italia, hanno approvato la possibilità di somministrare la dose addizionale di vaccino anti-in concomitanza con la vaccinazione antinfluenzale non lo hanno fatto a caso, ma sulla base di dati che, benché preliminari, sembrano del tutto confortanti. Per esempio, uno studio britannico, ...

Advertising

finder_keeper_ : RT @emsiclaire5: Molti dicono 'io non voglio vivere in società con i no-vax'. Io non voglio vivere in società con persone stupide (in senso… - Batmanital : @Carmi752 Si sì tra poco fatti anche la 4° , aspetta l’aumento delle tasse e della benzina così per mille euro non… - jegeralexandra : Di sicuro questa sceneggiata di Sophie nei confronti di Soleil è studiata a tavolino perché dice cose senza senso e… - oldcardig4n : @ariesletgo sono d'accordo che non ha senso smettere di celebrare i successi (specialmente se negli articoli non si… - CArtizzu : @borghi_claudio Io continuo a non capirla, e mi sforzo perché mi sta pure simpatico. Ma continua a dire delle cose… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché senso La strada dei valori assoluti conduce a conflitti sempre più irrisolvibili Il principio è un'istanza morale generale che presuppone un pluralismo etico, proprio perché, al ... che si può definire complementare a priori, nel senso che è in attesa di ricevere e fornire ...

E se solo fosse il ritorno di un ennesimo, persistente, carsico "Boia chi molla!"? ... o le stelle di Davide impresse sulle mascherine; rovesciamenti di significanti in senso ambiguo, ... faccia da cartomante occasionale di piazza Navona, perché questa è la sensazione antropologica che ...

«Tre Piani», perché per noi morettiani è il film più brutto di Nanni Moretti Il Sole 24 ORE Il principio è un'istanza morale generale che presuppone un pluralismo etico, proprio, al ... che si può definire complementare a priori, nelche è in attesa di ricevere e fornire ...... o le stelle di Davide impresse sulle mascherine; rovesciamenti di significanti inambiguo, ... faccia da cartomante occasionale di piazza Navona,questa è la sensazione antropologica che ...