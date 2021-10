Per le famiglie italiane l’incertezza frena ancora la ripresa. Confcommercio: “Temono più tasse, inflazione e perdita del lavoro”. Le imprese sono invece più ottimiste (Di lunedì 11 ottobre 2021) l’incertezza frena ancora la ripresa: è questo, infatti, il sentiment prevalente per quasi la metà degli italiani, anche se, sul miglioramento delle prospettive economiche del nostro Paese da qui alla fine dell’anno, le imprese sono più ottimiste (42,7%) rispetto alle famiglie (24,3%); una maggiore fiducia, quella delle imprese, che si ritrova anche nelle previsioni per i prossimi mesi di un miglioramento della propria attività (61%) e di un aumento degli investimenti (indicato da un’impresa su 3), in particolare in innovazione e sostenibilità. Questi i principali risultati che emergono da un’indagine di Confcommercio, in collaborazione con Metrica Ricerche (qui il focus), sul sentiment di famiglie e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 11 ottobre 2021)la: è questo, infatti, il sentiment prevalente per quasi la metà degli italiani, anche se, sul miglioramento delle prospettive economiche del nostro Paese da qui alla fine dell’anno, lepiù(42,7%) rispetto alle(24,3%); una maggiore fiducia, quella delle, che si ritrova anche nelle previsioni per i prossimi mesi di un miglioramento della propria attività (61%) e di un aumento degli investimenti (indicato da un’impresa su 3), in particolare in innovazione e sostenibilità. Questi i principali risultati che emergono da un’indagine di, in collaborazione con Metrica Ricerche (qui il focus), sul sentiment die ...

