"Per Bergamo 55 nuovi autobus a basso impatto ambientale", stanziati 10 milioni (Di lunedì 11 ottobre 2021) Uno stanziamento di 10 milioni di euro per cofinanziare l'acquisto di 55 nuovi autobus a basso impatto ambientale da destinare al trasporto pubblico locale bergamasco. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. "Proseguono i finanziamenti per il rinnovo della flotta degli autobus del Tpl – commenta l'assessore -. Sono fondi ministeriali che impieghiamo per migliorare il trasporto pubblico e mettere a disposizione degli utenti un parco mezzi sempre più moderno e funzionale". A livello regionale "negli ultimi tre anni abbiamo trasferito alle Agenzie del Tpl 191 milioni di euro, che corrispondono a una stima di circa 1000 ...

