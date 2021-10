Pensiero del giorno – Ricordi d’infanzia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ricordo quando, da bambini, trascorremmo tre anni al paese di mio padre, ai Castelli Romani. Erano gli anni cinquanta, periodo di ripresa economica. A Roma, avevamo abitato in un appartamento piccolissimo che aveva accolto, dopo la nascita di mio fratello, cinque persone. Stavamo stretti ma noi bambini non ne eravamo consapevoli. Quando mio padre rientrava dall’ufficio, lo salutavamo con un abbraccio festoso poi, io e mia sorella sedevamo a un tavolino richiudibile e disegnavamo oppure costruivamo con cartoncino e colla, bambole, abiti, borsette e mobili. La nostra casa era piena di calore e di amore, vivacizzata dall’esuberanza di mio fratello. Ai Castelli, migliorammo la nostra situazione. L’abitazione era grande, aveva tre camere da letto, due balconi e una sala da pranzo. Potevamo ricevere parenti e amici. Molti della nostra età. Infatti in estate ci recavamo in comitiva al parco ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ricordo quando, da bambini, trascorremmo tre anni al paese di mio padre, ai Castelli Romani. Erano gli anni cinquanta, periodo di ripresa economica. A Roma, avevamo abitato in un appartamento piccolissimo che aveva accolto, dopo la nascita di mio fratello, cinque persone. Stavamo stretti ma noi bambini non ne eravamo consapevoli. Quando mio padre rientrava dall’ufficio, lo salutavamo con un abbraccio festoso poi, io e mia sorella sedevamo a un tavolino richiudibile e disegnavamo oppure costruivamo con cartoncino e colla, bambole, abiti, borsette e mobili. La nostra casa era piena di calore e di amore, vivacizzata dall’esuberanza di mio fratello. Ai Castelli, migliorammo la nostra situazione. L’abitazione era grande, aveva tre camere da letto, due balconi e una sala da pranzo. Potevamo ricevere parenti e amici. Molti della nostra età. Infatti in estate ci recavamo in comitiva al parco ...

