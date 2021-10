Pd pronto al sorpasso | ecco quanto pesa il fango contro Meloni e Salvini | sondaggio-Mentana | un campanello d' allarme

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Tornano i sondaggi di Swg realizzati per il Tg di La7 del lunedì, condotto come sempre da Enrico. E non portano buone notizie per il centrodestra, come era preventivabile, dato che tra il caso di Luca Morisi, l'inchiesta di FanPage e anche le violenze fasciste e squadriste verificatesi a Roma sono stati strumentalizzati da una certa parte politica per discreditare Lega e Fratelli d'Italia. E in particolare i due leader, Giorgiae Matteo, chiamati quotidianamente a rispondere alproveniente da sinistra. La situazione politica attuale si riflette quindi neldi Swg, condotto 28 giorni dopo l'ultimo: in tale arco temporale Fratelli d'Italia si è confermato il primo partito nazionale con il 20,7 per cento, ma in flessione di 0,3 punti. Peggio la Lega, che vede ...