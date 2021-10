Passa il decreto: stadi al 75% della capienza in zona bianca, 50% in zona gialla (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Dipartimento dello Sport ha pubblicato le nuove linee guida per l’accesso agli impianti sportivi e alle nuove capienze degli stessi. In merito alle capienze il decreto dispone che, in zona bianca, la capienza consentita per l’accesso del pubblico alle competizioni e agli eventi sportivi organizzati all’aperto non può essere superiore al 75% della capienza massima, mentre per le competizioni e gli eventi sportivi al chiuso, la capienza consentita per l’accesso del pubblico non può essere superiore al 60% della capienza massima consentita. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50%per le competizioni e gli eventi ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Dipartimento dello Sport ha pubblicato le nuove linee guida per l’accesso agli impianti sportivi e alle nuove capienze degli stessi. In merito alle capienze ildispone che, in, laconsentita per l’accesso del pubblico alle competizioni e agli eventi sportivi organizzati all’aperto non può essere superiore al 75%massima, mentre per le competizioni e gli eventi sportivi al chiuso, laconsentita per l’accesso del pubblico non può essere superiore al 60%massima consentita. In, laconsentita non può essere superiore al 50%per le competizioni e gli eventi ...

napolista : In caso di due violazioni in merito alla capienza o al possesso del green pass, si va incontro alla chiusura dell’i… - 2rMarzia : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Se passa la possibilità di poter sciogliere un partito tramite decreto, un partito… - ADeborahF : RT @santillana63: @ElioLannutti @infoitinterno renzi nel suo interregno governativo con un decreto speciale pagò (si fa x dire perchè erano… - santillana63 : @ElioLannutti @infoitinterno renzi nel suo interregno governativo con un decreto speciale pagò (si fa x dire perchè… - gabrielepx : RT @the_highsparrow: Qui Fiano, non esattamente il primo che passa, afferma che il governo avrebbe margini giuridici per procedere per decr… -