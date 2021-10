"Partite organizzate per soldi. Non riposiamo mai. Non siamo robot!", l'attacco di Courtois alla UEFA (Di lunedì 11 ottobre 2021) Continuano le polemiche dei calciatori europei impegnati nella Nations League. Ieri pomeriggio, al termine della finalina valida per il terzo posto, vinta per 2-1 dall'Italia su Belgio, il portiere dei Diavoli Rossi, Thibaut Courtois, ha attaccato la UEFA al termine della gara. Queste le sue dichiarazioni: “Questa partita per il terzo e il quarto posto è una partita organizzata per soldi e dobbiamo essere onesti. L’abbiamo giocata perché per la UEFA sono soldi extra, guardate quanto sono cambiate le formazioni di entrambe le squadre”. TURIN, ITALY - OCTOBER 10: Players of Italy applaudes at the end of the UEFA Nations League 2021 Third Place Match between Italy and Belgium at Juventus Stadium on October 10, 2021 in Turin, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images) "Se ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 11 ottobre 2021) Continuano le polemiche dei calciatori europei impegnati nella Nations League. Ieri pomeriggio, al termine della finalina valida per il terzo posto, vinta per 2-1 dall'Italia su Belgio, il portiere dei Diavoli Rossi, Thibaut, ha attaccato laal termine della gara. Queste le sue dichiarazioni: “Questa partita per il terzo e il quarto posto è una partita organizzata pere dobbiamo essere onesti. L’abbiamo giocata perché per lasonoextra, guardate quanto sono cambiate le formazioni di entrambe le squadre”. TURIN, ITALY - OCTOBER 10: Players of Italy applaudes at the end of theNations League 2021 Third Place Match between Italy and Belgium at Juventus Stadium on October 10, 2021 in Turin, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images) "Se ...

