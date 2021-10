Parchi giochi e per lo sport, piano sosta, fontane e verde pubblico: il punto a Telese (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLa gestione quotidiana dell’ordinario e degli imprevisti, che in una comunità dinamica e in continua crescita come quella telesina non sono pochi né di facile risoluzione, merita tutto l’impegno e la dedizione di questa Amministrazione che, grazie anche al supporto degli uffici e alla fattiva collaborazione di dirigenti e dipendenti, sta realizzando gli obiettivi programmati a inizio mandato. Se ne riportano alcuni, mentre svariati altri progetti sono in fase di elaborazione o in dirittura d’arrivo. Partiamo dal completamento di un centro sportivo per la pratica del tennis. A breve ripartiranno i lavori, dopo una sosta dovuta a diversi problemi emersi, affrontati e risolti. Oltre al lavoro già appaltato l’Amministrazione ha ottenuto un ulteriore finanziamento di 43 mila euro per il completamento definitivo dell’opera. Un ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLa gestione quotidiana dell’ordinario e degli imprevisti, che in una comunità dinamica e in continua crescita come quella telesina non sono pochi né di facile risoluzione, merita tutto l’impegno e la dedizione di questa Amministrazione che, grazie anche al supporto degli uffici e alla fattiva collaborazione di dirigenti e dipendenti, sta realizzando gli obiettivi programmati a inizio mandato. Se ne riportano alcuni, mentre svariati altri progetti sono in fase di elaborazione o in dirittura d’arrivo. Partiamo dal completamento di un centroivo per la pratica del tennis. A breve ripartiranno i lavori, dopo unadovuta a diversi problemi emersi, affrontati e risolti. Oltre al lavoro già appaltato l’Amministrazione ha ottenuto un ulteriore finanziamento di 43 mila euro per il completamento definitivo dell’opera. Un ...

Advertising

anteprima24 : ** Parchi giochi e per lo sport, piano sosta, fontane e verde pubblico: il punto a Telese **… - TV7Benevento : Parchi giochi e per lo sport, Piano sosta, fontane e verde pubblico: ecco a che punto siamo... - SilviaScurati : ????Ecco le nuove altalene al parco Gandhi di via Matteotti! La settimana scorsa sono iniziati i lavori di installazi… - Poghos2003 : @EmaEuropeo 'misure minime del governo' cioè per loro quelle di Draghi e Conte sarebbero misure minime? Cazzo ci fo… - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: La maggior parte dei giornalisti non sono altro che istigatori di parchi giochi che incoraggiano una guerra culturale… -

Ultime Notizie dalla rete : Parchi giochi Giovanni Cerri "2020: a Milano nell'ora del lupo" Anche i parchi giochi sono pervasi dalla muta assenza, così come i posti di lavoro, come nel quadro "Stop", che ci mostra una scavatrice spenta in un cantiere vuoto, perché il virus ha posto fine ...

Campo Basket zona Pip, pericoloso giocarci "Si ringrazia l'assessore ai parchi pubblici della città per la cura riservata al campo dove i giovani gravinesi, figli di ... numerosi, si recano presso l'area giochi della zona artigianale per fare ...

Parchi giochi e per lo sport, Piano sosta, fontane e verde pubblico: ecco a che punto siamo TV Sette Benevento Campobello ha un nuovo parco giochi inclusivo: il 23 ottobre la cerimonia di inaugurazione Il Comune di Campobello ha un nuovo parco giochi inclusivo. Sono stati completati la settimana scorsa, infatti, i lavori di realizzazione della nuova area attrezzata con giochi per bambini intitolata ...

Forza Horizon 5 – Hands On Forza Horizon 5 Anteprima Hands On | Playground Games sembra non aver perso il filo del discorso, con questo nuovo capitolo della serie.

Anche isono pervasi dalla muta assenza, così come i posti di lavoro, come nel quadro "Stop", che ci mostra una scavatrice spenta in un cantiere vuoto, perché il virus ha posto fine ..."Si ringrazia l'assessore aipubblici della città per la cura riservata al campo dove i giovani gravinesi, figli di ... numerosi, si recano presso l'areadella zona artigianale per fare ...Il Comune di Campobello ha un nuovo parco giochi inclusivo. Sono stati completati la settimana scorsa, infatti, i lavori di realizzazione della nuova area attrezzata con giochi per bambini intitolata ...Forza Horizon 5 Anteprima Hands On | Playground Games sembra non aver perso il filo del discorso, con questo nuovo capitolo della serie.