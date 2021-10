Palomino | “Tanta voglia di fare bene con l’Atalanta Sugli infortuni…”

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Tramite Leovegas.com (in collaborazione con) è stato intervistato il difensore nerazzurro José. Le dichiarazioni di“Abbiamo qualche infortunio, però noi continuiamo a lavorare senza problemi. Avevodi cominciarela stagione con, spero di continuare così: noi cerchiamo di dare il massimo anche in Champions”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Atalanta-Verona, in dodici rischiano di saltare la gara Atalanta, macchina da goal anche agli Europei: ben 4 giocatori a segno Un anno fa la rimonta contro la Lazio: dallo 0-2 allo show del(e di Malinovskyi) Il piano B per l’attacco ...