Pallavolo: Martina Guiggi si ritira, 'a questo sport ho dato tutta me stessa' (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott. - (Adnkronos) - ”C'è sempre un po' di tristezza e nostalgia nel dire definitivamente addio ad uno sport che ti ha dato tanto ed a cui hai donato tutta te stessa'‘. Martina Guiggi annuncia così sui social il ritiro dalla Pallavolo giocata dopo 20 anni di attività professionistica. La 37enne centrale toscana ha conquistato quattro scudetti, quattro Coppe Italia, cinque Supercoppe italiane una Coppa Confederale con le maglie di Pesaro, Novara e Piacenza. Lunghissima militanza con la maglia azzurra, un'avventura iniziata nel 2002 e conclusasi nel 2016, per lei un titolo Europeo e un successo in Coppa del Mondo. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott. - (Adnkronos) - ”C'è sempre un po' di tristezza e nostalgia nel dire definitivamente addio ad unoche ti hatanto ed a cui hai donatote'‘.annuncia così sui social il ritiro dallagiocata dopo 20 anni di attività professionistica. La 37enne centrale toscana ha conquistato quattro scudetti, quattro Coppe Italia, cinque Supercoppe italiane una Coppa Confederale con le maglie di Pesaro, Novara e Piacenza. Lunghissima militanza con la maglia azzurra, un'avventura iniziata nel 2002 e conclusasi nel 2016, per lei un titolo Europeo e un successo in Coppa del Mondo.

