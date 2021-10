Pago, lezione d’amore e di stile al GF VIp: l’incontro con Miriana Trevisan (Di martedì 12 ottobre 2021) Il cantante torna nella Casa di Cinecittà per fare una sorpresa alla sua ex moglie, madre di suo figlio Nicola L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 12 ottobre 2021) Il cantante torna nella Casa di Cinecittà per fare una sorpresa alla sua ex moglie, madre di suo figlio Nicola L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

madisynmenc_ : @tylerr_mill però non pago per le lezione eh - swagitiddy : ho mandato un’email ma non è possibile diocanw io pago una tassa piena e nemmeno a lezione posso andare - smjlent : @__LittleSun Che poi Veronica gli abbia offerto di studiare con lei mi sa molto di paraculo… non ha mai voluto farg… - la_ccb1 : -i bus sostitutivi del treno che ora è in ristrutturazione passano UNA VOLTA OGNI ORA al posto del treno che passav… - SW3ETCR34TURE : @llittleethings anche moderna ma pago lezione per lezione non mensile così quando ho troppi compiti non vado e non spreco soldi -