Pago | chi è l’ex marito di Miriana Trevisan | età | carriera | figlio | Instagram | vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Tutto pronto per una nuova imperdibile puntata del Grande Fratello Vip. Tra gli ospiti di stasera anche, ex compagno di: chi è, età,, all’anagrafe Pacifico Settembre, è nato in Sardegna, a Quartu Sant’Elena il 30 agosto 1971. Dopo varie esperienze con la band I New Rose, ha deciso di lasciare la sua terra d’origine, per poi stabilirsi a Milano. Nel 2005 ha ottenuto un contratto con la Carosello Records e la Warner Music Italy: esce il suo primo singolo Parlo di te. Ha partecipato al Festivalbar 2005 e ha pubblicato svariati album. Nel settembre 2019 ha partecipato insieme alla sua compagna Serena Enardu alla seconda edizione di Temptation Island Vip.: la, gli amori, ...