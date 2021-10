OVS | bond da 200 milioni che guarda a sostenibilità

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di OVS ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario sustainability-linked senior unrated, non garantito, non convertibile, non subordinato e legato a performance diper un controvalore compreso tra un minimo di 150di euro e un massimo di 200di euro, destinato sia ad investitori qualificati in Italia ed all’estero, sia al retail in Italia. L’azionista di riferimento, Tamburi Investment Partners ha già espresso interesse a sottoscrivere il. Grazie a questo strumento nuovo per il mercato obbligazionario telematico in Italia – si legge nella nota – si libereranno risorse finanziarie per attivare anche iniziative di innovazione tecnologica finalizzate al risparmio energetico tra le quali la realizzazione di pannelli fotovoltaici, ...