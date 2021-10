Overwatch League | Vancouver Titans rivoluziona il roster | via tutti i giocatori

(Di lunedì 11 ottobre 2021) In vista della nuova stagione della, diversi team stanno cercando di sfruttare questa finestra di offseason per migliorare il proprioe riorganizzarsi. Di sicuro ne hanno bisogno i, dato che la stagione 2021 è stata davvero pessima per l’organizzazione di esports: il record di 1-15 è un dato troppo negativo e va dimenticato alla svelta. La squadra ha quindi deciso di intervenire drasticamente sul. Stando a quanto annunciato ieri dalla stessa organizzazione,del team sono stati svincolati. Si tratta deiDPS Jiri “LiNkzr” Masalin, Dalton Bennyhoff e Kim “Teru” Min-ki, ma anche dei tank Moon “ChangSik” Chang-sik e Nathan “frdwnr” Goebel, fino ad arrivare ad ...

Come annunciato qualche settimana fa, le finali della Overwatch League vinte dagli Shanghai Dragons sono state occasione per mostrare Overwatch 2, il nuovo capitolo della serie che arriverà in futuro su tutte le console e PC. In un match esibizione, ...Abbiamo assistito a diverse presentazioni di gameplay, modifiche all'aspetto di vari personaggi e durante lo show dell'intervallo delle finali della Overwatch League durante il fine settimana, ...