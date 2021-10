Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, una patologia che colpisce ogni anno in Italia circa 55mila donne: da alcuni anni molte aziende aderiscono all'ottobre rosa per sostenere ricerca e prevenzione (Di lunedì 11 ottobre 2021) ottobre rosa perché il primo mese di autunno è dedicato alla prevenzione del tumore al seno, una patologia che colpisce ogni anno in Italia circa 55mila donne. Un intero mese “rosa”, per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce, dei sani e corretti stili di vita e anche del finanziamento alla ricerca scientifica per trovare soluzioni di cura sempre più efficaci. Sono tantissime le iniziative a sostegno della ricerca che durano tutto il mese. I progressi ... Leggi su iodonna (Di lunedì 11 ottobre 2021)perché il primodi autunno èdelal, unachein. Un intero”, per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce, dei sani e corretti stili di vita e anche del finanziamentoscientifica per trovare soluzioni di cura sempre più efficaci. Sono tantissime le iniziative a sostegno dellache durano tutto il. I progressi ...

