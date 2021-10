Open Fiber e WindTre insieme per aziende e istituzioni. Servizi di connessione dedicati fino a 10 giga (Di lunedì 11 ottobre 2021) La collaborazione tra Open Fiber e WindTre si estende per ampliare l’offerta ai clienti enterprise e business: sicurezza, velocità e latenza ridotta al minimo. WindTre: in Sicilia rete ancora più veloce con il 5G Open Fiber e WindTre: comunicato stampa Roma, 11 ottobre 2021 – La partnership tra Open Fiber, principale player in ambito di infrastrutture FTTH del Paese e uno dei più grandi in Europa, e WindTre, operatore mobile numero uno in Italia e tra i principali gestori alternativi nella connettività fissa, si estende per offrire Servizi ultrabroadband ad altissime prestazioni ai clienti enterprise e business. Il nuovo accordo, che segue quello già attivo per la commercializzazione di ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 11 ottobre 2021) La collaborazione trasi estende per ampliare l’offerta ai clienti enterprise e business: sicurezza, velocità e latenza ridotta al minimo.: in Sicilia rete ancora più veloce con il 5G: comunicato stampa Roma, 11 ottobre 2021 – La partnership tra, principale player in ambito di infrastrutture FTTH del Paese e uno dei più grandi in Europa, e, operatore mobile numero uno in Italia e tra i principali gestori alternativi nella connettività fissa, si estende per offrireultrabroadband ad altissime prestazioni ai clienti enterprise e business. Il nuovo accordo, che segue quello già attivo per la commercializzazione di ...

Ultime Notizie dalla rete : Open Fiber Progetto Appennino, si cercano territori per l'edizione 2022 (11/10/2021) I partner del Progetto Appennino sono: Fondazione Symbola, Legambiente, Uncem, Alleanza Mobilità Dolce, Club Alpino Italiano, Fondazione Cima, Open Fiber, Tiscali, Federbim, Federforeste e Pefc ...

Fibra FTTH, cresce anche in Spagna l'interesse degli investitori Red Electrica, il gestore elettrico spagnolo, è intenzionata a mettere sul mercato la quota del 49% detenuta in Reintel, la sua divisione dedicata alla fibra ottica. L'operazione Enel - Open Fiber in Italia, con il conseguente ingresso del fondo australiano Macquarie nell'operatore wholesale only (attualmente al vaglio della Ue ), fa scuola in Europa. Lo stesso schema italiano si sta ...

Open Fiber all'esame dell'Ue: ultima chiamata per la rete unica Il Sole 24 ORE Banda ultralarga: commercializzazione al via in oltre 2.500 comuni digital divisi Banda ultralarga nelle aree bianche d'Italia: Infratel pubblica gli aggiornamenti sui lavori conclusi da Open Fiber.

Carrosio: “Il cantiere Cociv sulla 160 rallenta l’arrivo della fibra ottica in Val Lemme”. Il cantiere stradale del Terzo valico a Carrosio, lungo la provinciale 160, sta creando problemi non solo traffico ma anche all’arrivo della fibra ottica in alta Val Lemme. Aperto nel 2018 per allarga ...

