Open Fiber e WindTre insieme per aziende e istituzioni, servizi di connessione dedicati fino a 10 giga (Di lunedì 11 ottobre 2021) La collaborazione si estende per ampliare l'offerta ai clienti enterprise e business: sicurezza, velocità e latenza ridotta al minimo ROMA – La partnership tra Open Fiber, principale player in ambito di infrastrutture FTTH del Paese e uno dei più grandi in Europa, e WindTre, operatore mobile numero uno in Italia e tra i principali gestori alternativi nella connettività fissa, si estende per offrire servizi ultrabroadband ad altissime prestazioni ai clienti enterprise e business. Il nuovo accordo, che segue quello già attivo per la commercializzazione di servizi a banda ultralarga FTTH in oltre 7000 piccoli comuni e 271 principali città italiane, permetterà a WindTre di fornire a imprese e PA soluzioni innovative caratterizzate da banda garantita simmetrica e velocità di navigazione ...

