One Piece | arriva la Marina | Jump Highlights

Prima della consueta pausa di una settimana, One Piece ci mostra le navi della Marina che si dirigono a Wano. In My Hero Academia, Shigaraki affronta Star and Stripe La copertina di Weekly Shonen Jump di questa settimana è dedicata al manga re della rivista, One Piece. La battaglia di Wano, infatti, infuria e si dirige alla sua conclusione, ma un nuovo pericolo per i nostri si sta approcciando all'isola. Come già sapevamo, la CP0 sta osservando attentamente le mosse dell'alleanza Rufy-Law-Kidd. E, soprattutto, da molto vicino, in una stanza nascosta del castello di Onigashima. Dopotutto, gli agenti del governo avevano un rapporto stretto con Kaido e Orochi, e, di fatto, il controllo sull'isola grazie agli accordi di produzione ed export di armi e materiali sottobanco. Dal quartier generale, il neo-membro del gruppo ...

