Oltre alla violenza fascista | stupisce la rabbia degli insospettabili

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 11 ottobre 2021) “Bisogna fare subito una distinzione. Sabato in piazza c’era laesercitata da chi ha un nome e un cognome, e sono i fascisti che hanno fatto il salto di qualità. Estremisti che sono scesi in piazza per la necessità di avere una leadership su una determinata area politica e sociale. Ma poi c’erano la mamma, il papà, anche con i bambini e con la bandiera italiana. Dipendenti pubblici, pensionati. Gruppi eterogenei che non necessariamente erano estremisti di destra: No-Vax e No-Green pass. È l’esplosione della loroche. Perché sono”. Giuseppe Roma è un sociologo ed è ex direttore del Censis. Abbiamo parlato con lui della “gente normale” che sabato era in piazza. Lasciando da parte Giuliano Castellino e Roberto Fiore di Forza Nuova, ma anche Biagio Passaro del movimento “Io apro”, ...